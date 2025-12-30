Potrivit presei, autoritățile au ridicat mai multe dispozitive electronice din reședința fostei ministre, scopul fiind verificarea accesului la corespondența electronică și la conturile bancare ale acesteia.

Avocatul Aurel Moldovan a declarat că există indicii care sugerează posibila comitere a unor fapte de natură penală:

„Este mai mult decât elocvent că există suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni, altfel nu văd de ce Parchetul s-ar fi autosesizat și ar fi constituit acest dosar”, a precizat el.

Moldovan a explicat că percheziția informatică urmărește să stabilească dacă Rodica Stănoiu a primit mesaje de amenințare sau de constrângere, menite să-i influențeze deciziile.

Anchetatorii iau în calcul și testamentul lăsat de fosta ministră, care deținea un certificat de discernământ emis de Institutul de Medicină Legală.

„Aici este chestiunea esențială: discernământul nu i-a fost afectat. Atunci, de ce nu a lăsat moștenirea rudelor apropiate și a ales o persoană străină? În ce context s-au cunoscut?”, a punctat avocatul.

În paralel, o expertiză grafologică ar putea stabili dacă testamentul olograf a fost scris și semnat de Rodica Stănoiu.

Conținutul testamentului

Fosta ministră ar fi lăsat unui bărbat străin în vârstă de 36 de ani mai multe bunuri importante, printre care:

- vila din Pipera în care locuia,

- o locuință din Năvodari,

- o parte dintre conturile sale bancare.

Rudele acesteia ar fi primit doar bunuri de valoare mai mică.

Avocatul Moldovan a precizat că, în cazul în care testamentul nu prezintă un legat universal, ci doar dispoziții particulare, actul poate fi contestat în instanță de către moștenitorii legali, pentru clarificarea situației juridice.