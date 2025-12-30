Anchetatorii au descins în vila din Pipera a Rodicăi Stănoiu. Telefoanele fostei ministre au fost ridicate: ancheta vizează mesaje, conturi bancare și posibile amenințări

Anchetatorii examinează telefoanele și laptopurile ridicate din vila Rodicăi Stănoiu, situată în Pipera, pentru a stabili dacă mesajele fostei ministre a Justiției au fost accesate după moartea sa suspectă. Totodată, ancheta vizează verificarea unor posibile tranzacții bancare efectuate ulterior decesului.

Potrivit presei, autoritățile au ridicat mai multe dispozitive electronice din reședința fostei ministre, scopul fiind verificarea accesului la corespondența electronică și la conturile bancare ale acesteia.

Avocatul Aurel Moldovan a declarat că există indicii care sugerează posibila comitere a unor fapte de natură penală:

„Este mai mult decât elocvent că există suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni, altfel nu văd de ce Parchetul s-ar fi autosesizat și ar fi constituit acest dosar”, a precizat el.

Moldovan a explicat că percheziția informatică urmărește să stabilească dacă Rodica Stănoiu a primit mesaje de amenințare sau de constrângere, menite să-i influențeze deciziile.

Anchetatorii iau în calcul și testamentul lăsat de fosta ministră, care deținea un certificat de discernământ emis de Institutul de Medicină Legală.

„Aici este chestiunea esențială: discernământul nu i-a fost afectat. Atunci, de ce nu a lăsat moștenirea rudelor apropiate și a ales o persoană străină? În ce context s-au cunoscut?”, a punctat avocatul.

În paralel, o expertiză grafologică ar putea stabili dacă testamentul olograf a fost scris și semnat de Rodica Stănoiu.

Conținutul testamentului

Fosta ministră ar fi lăsat unui bărbat străin în vârstă de 36 de ani mai multe bunuri importante, printre care:

- vila din Pipera în care locuia,

- o locuință din Năvodari,

- o parte dintre conturile sale bancare.

Rudele acesteia ar fi primit doar bunuri de valoare mai mică.

Avocatul Moldovan a precizat că, în cazul în care testamentul nu prezintă un legat universal, ci doar dispoziții particulare, actul poate fi contestat în instanță de către moștenitorii legali, pentru clarificarea situației juridice.