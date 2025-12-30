Un cetățean român în vârstă de 26 de ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce a semănat teroare luni, în plină zi, la stația de metrou Temple din centrul Parisului. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 13:00 și a scos la iveală un comportament de o violență extremă din partea agresorului.

Filmul agresiunii: De la jaf la atac cu ciocanul

Potrivit Parchetului din Paris, suspectul, aflat în stare avansată de ebrietate, a încercat să jefuiască o pasageră. În momentul în care aceasta a opus rezistență, bărbatul a lovit-o violent în față cu un ciocan. Victima a suferit o rană la arcada sprâncenelor, medicii stabilind că necesită opt zile de îngrijiri medicale.

Anchetatorii au descoperit, în urma analizării imaginilor de pe camerele de supraveghere, că acesta nu a fost singurul atac. Cu doar câteva momente înainte, tânărul agresase și un minor în vârstă de 17 ani. La sosirea forțelor de ordine, suspectul a încercat să scape de dovadă, aruncând ciocanul pe podeaua trenului.

Suspectul, născut în România în vara anului 1999, se află acum în custodia poliției franceze

Societatea de transport pariziană (RATP) a condamnat ferm actul de violență și a activat imediat celula de asistență pentru victime. Suspectul, născut în România în vara anului 1999, se află acum în custodia poliției franceze.

Acest incident a provocat o îngrijorare sporită în rândul călătorilor, fiind al doilea atac violent produs pe Linia 3 în mai puțin de o săptămână. Pe 26 decembrie, trei femei au fost rănite cu un cuțit de un bărbat de 25 de ani. Deși inițial s-a crezut că agresorul din 26 decembrie era un cetățean străin vizat de un ordin de expulzare, s-a dovedit ulterior că acesta deținea cetățenie franceză. Mandatul său de arestare a fost anulat recent din motive psihiatrice.

Dacă în cazul atacului precedent s-a pus problema discernământului, în cazul tânărului român, ancheta se concentrează pe tentativa de omor și tâlhăria comisă sub influența alcoolului. Rezultatele anchetei vor stabili dacă acesta va fi trimis în judecată pentru fapte care pot atrage ani grei de închisoare în Franța.