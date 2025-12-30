„Această acţiune teroristă are ca scop blocarea procesului de negociere”, a trasnsmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. „Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse”, a mai spus oficialul, menționând că armata rusă ştie cum şi când să răspundă.

Mai mult, Dmitri Peskov a ţinut să comenteze faptul că Ucraina neagă atacul cu drone şi a reproşat presei occidentale că susţine negarea Kievului.

„Vedem că Zelenski însuşi încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, aliniindu-se regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Peskov. „Aceasta este o afirmaţie complet smintită”, a comentat el.

Oficialul de la Moscova a refuzat să spună unde se afla Putin în momentul atacului, afirmând că, având în vedere evenimentele recente, astfel de detalii nu ar trebui să fie de domeniu public.

Când a fost întrebat dacă Rusia are dovezi fizice ale atacului cu drone, el a răspuns că apărarea aeriană a doborât dronele, dar că problema epavelor ţine de Ministerul Apărării.

Întrebat de Franceinfo despre acuzaţiile Moscovei, care afirmă că Ucraina a trimis 91 de drone – toate interceptate – asupra reşedinţei preşedintelui rus, fostul ambasador al Franţei în Rusia, Jean de Gliniasty, s-a arătat sceptic. „Este destul de neclar, este un fel de ceaţă de război: Rusia acuză, Ucraina neagă, aşa se întâmplă adesea în acest conflict”, a spus el, opinând că un astfel de atac „joacă în favoarea Rusiei, în mod foarte clar”, în sensul că îi permite să justifice o înăsprire a poziţiei sale ca să „câştige timp”, relatează Le Figaro. Diplomatul a atras totuşi atenţia asupra reacţiei lui Donald Trump. „Dacă Donald Trump spune că este nemulţumit, este îngrijorător, deoarece aceste 91 de drone sunt vizibile din satelit. Asta înseamnă că serviciile, franceze sau americane, au detectat cele 91 de drone”, a mai spus Peskov.