Compromisul vine în urma amenințărilor cu abținere la vot din partea Ligii, partidul de extremă-dreaptă condus de vicepremierul Matteo Salvini, care a criticat suplimentarea ajutorului militar invocând riscuri de corupție la Kiev.

Spre deosebire de anul precedent, accentul se pune pe echipamente logistice, medicale de uz civil și mijloace de apărare antirachetă, ant drone și cibernetică, conform Reuters.

Salvini, cunoscut pentru legăturile sale anterioare cu Vladimir Putin, a fost acuzat de critici că promovează agenda Kremlinului, în timp ce ministrul de Externe Antonio Tajani, lider Forza Italia, a salutat decretul ca fiind „echilibrat”. Textul oficial urmează să fie supus votului Parlamentului în două luni, conform procedurii standard.

De la invazia rusă din 2022, Italia a trimis 12 pachete de asistență militară Ucrainei, în valoare de peste 3 miliarde de euro, deși detaliile rămân clasificate. Țara rămâne însă în urmă față de Germania, care a furnizat provizii de peste 15 miliarde de euro.