Graham Walker, fostul CEO al companiei Fibrebond din Louisiana, a transformat succesul personal într-o recompensă istorică pentru echipa sa. După ce a negociat vânzarea afacerii către gigantul Eaton, Walker a pus o condiție de neclintit: tranzacția nu s-ar fi finalizat dacă noul proprietar nu ar fi acceptat să aloce 15% din prețul de vânzare direct către angajați.

Gestul este cu atât mai remarcabil cu cât niciunul dintre cei 540 de salariați cu normă întreagă nu deținea acțiuni în cadrul firmei. În urma acestui acord, angajații s-au trezit cu prime impresionante, valoarea medie a unui bonus fiind de aproximativ 443.000 de dolari. Conform publicației The Wall Street Journal, sumele sunt distribuite pe parcursul a cinci ani, iar cei cu o vechime mai mare în fabrică au primit sume și mai consistente, ca semn de recunoștință pentru loialitatea lor.

Povestea Fibrebond a început în 1982, când tatăl lui Graham, Claud Walker, punea bazele unei mici afaceri în Louisiana. Cu doar zece angajați, firma s-a specializat inițial în construcția de adăposturi pentru echipamente electrice și de telecomunicații.

Deși compania a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în anii ’90, profitând de expansiunea rapidă a telefoniei mobile, drumul spre succes nu a fost lipsit de obstacole majore. În 1998, Fibrebond a fost la un pas de colaps total, după ce un incendiu devastator a mistuit fabrica până la temelii. Cu toate acestea, familia Walker și echipa lor au reușit să reconstruiască totul de la zero, transformând afacerea într-un lider de piață dorit acum de marii investitori.

Recunoștința arătată astăzi de Graham Walker prin bonusurile record de peste 400.000 de dolari per angajat este, practic, un tribut adus celor care au rămas alături de companie în cele mai dificile momente, inclusiv după dezastrul din 1998.