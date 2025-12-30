Ingrediente

Blat:

300 grame făină;

200 gr unt;

100 gr zahăr;

3 gălbenușuri;

cacao;

puțină sare.

Bezea:

3 albușuri;

250 gr zahăr;

750 g vișine fără sâmburi.

Se mixează untul cu zahărul și gălbenușurile. Presărați și foarte puțină sare. Se frământă, adăugându-se cele 300 gr. de făină, cacaoa, și se face un aluat consistent. Se pune apoi într-o pungă de plastic pe care o vom ține în frigider până a doua zi. A doua zi se scoate de la frigider și se fac două foi, una mai groasă alta mai subțire. Foaia mai groasă se va așeza într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Se mixează la bain marie o bezea din 3 albușuri și 250 gr zahăr, care se va întinde în tavă deasupra foii mai groase peste care se așază vișinele. Deasupra peste ele se pune foaia mai subțire. Se va coace la foc potrivit, până când vedeți că devine ușor rumenă.

Glazura

Pe deasupra puteți să faceți o glazură tot pe bază de albuș. Pentru asta aveți nevoie de 200 grame de zahăr, 2 albușuri, 20 ml coniac, sucul de la o lămâie. Albușurile se bat spumă și se adaugă zahărul, puțin câte puțin, în timp ce amestecați. Se pune coniacul și zeama de lămâie, amestecându-se continuu până când glazura capătă consistență și luciu. Apoi poate fi întinsă peste prăjitură. Pentru aspect se poate orna pe deasupra cu ciocolată rasă sau vișine.