Berbecul

Nativii din zodia Berbec sunt primii pe lista celor „atingeți de noroc”. Guvernați de o energie vibrantă, aceștia vor simți cum presiunea de la locul de muncă se risipește ca prin minune. Dacă în ultimele luni ai simțit că bați pasul pe loc, această săptămână vine cu o propunere de nerefuzat sau cu finalizarea unui proiect care îți va aduce recunoaștere publică.

De ce au noroc? Influența lui Jupiter le sporește încrederea în sine, facilitând negocieri care până ieri păreau blocate. Este momentul ideal pentru a cere o mărire de salariu sau pentru a lansa o afacere proprie. Banii vin către Berbeci din surse colaterale, poate un bonus sau o investiție mai veche care începe să producă profit. Viața devine mai ușoară deoarece conflictele cu superiorii se sting, lăsând loc unei colaborări armonioase.

Balanța

Pentru Balanțe, norocul se manifestă cu precădere în sfera relațională și personală. După o perioadă de introspecție și poate chiar de singurătate, acești nativi primesc „vizita” norocului prin intermediul oamenilor. Venus, planeta lor guvernatoare, se află într-o poziție de forță, îndulcind orice interacțiune socială.

Schimbări majore: Cei care sunt deja într-o relație vor observa o îmbunătățire radicală a comunicării cu partenerul. Discuțiile tensionate sunt înlocuite de planuri de viitor și momente de tandrețe. Pentru Balanțele singure, astrele au pregătit o întâlnire karmică. O persoană nouă intră în peisaj, aducând cu sine o stare de bine și siguranță. Pe scurt, Balanțele simt că au „stea în frunte” deoarece totul pare să se așeze de la sine, fără efort, redându-le zâmbetul pe buze.

Săgetătorul

Săgetătorii încheie topul norocoșilor, având parte de o săptămână în care intuiția lor este la cote maxime. Dacă te-ai simțit copleșit de responsabilități, vei observa cum, începând de marți, prioritățile devin clare. Norocul lor vine din capacitatea de a vedea soluții acolo unde alții văd doar probleme.

Impactul astral: Beneficiind de o susținere puternică din partea Soarelui, Săgetătorii ar putea primi vești legate de o moștenire, un câștig la un concurs sau pur și simplu o optimizare a cheltuielilor care le lasă mai mulți bani în buzunar la final de lună. Mai mult, starea de sănătate se îmbunătățește, nivelul de energie fiind suficient pentru a finaliza tot ce și-au propus. Viața devine brusc mai ușoară pentru că dispar îndoielile; Săgetătorul știe acum exact ce drum trebuie să urmeze, potrivit sursei.