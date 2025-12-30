„Familia roş-albă pierde un simbol care a dat totul pentru a ridica clubul Atlético Madrid în vârful fotbalului naţional şi continental”, a transmis clubul madrilen în comunicatul publicat pe site-ul său.

„Familia Atlético plânge dispariţia lui Enrique Collar”, se arată într-un mesaj publicat perețeaua X. „Campion al Spaniei, câştigător a trei Cupe ale Regelui şi a unei Cupe a Cupelor Europene sub culorile noastre, el a fost şi căpitan timp de zece ani, între 1960 şi 1969, mai mult decât orice alt jucător din istoria clubului. Vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre. Odihneşte-te în pace.”

Enrique Collar a purtat banderola de căpitan cu trei ani mai mult decât actualul căpitan Koke, al doilea căpitan cu cea mai lungă vechime, şi cu patru ani mai mult decât Gabi.

Portretul său apărea şi pe cardul de membru al sezonului 2023-2024, un omagiu adus de Atlético Madrid jucătorilor care au marcat istoria clubului, Enrique Collar fiind unul dintre ei.