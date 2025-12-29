Ce pensie are Nadia Comăneci?

Fosta campioană olimpică, care a obținut primul „10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice la Montreal, în 1976, încasează lunar o sumă de 16.635 de lei.

Această pensie depășește veniturile altor sportivi legendari ai României. De exemplu, fostul tenismen Ion Țiriac primește 12.000 de lei pe lună, iar Ilie Năstase încasează 1.435 de lei pensie de stat, la care se adaugă 6.240 de lei indemnizație de merit. Chiar și împreună, acestea rămân sub renta viageră a Nadiei Comăneci.

Cu toate acestea, pensia nu reprezintă principala sursă de venit a Nadiei. Averea ei este estimată la aproximativ 25 de milioane de dolari, incluzând proprietăți de lux în Statele Unite. Casa în care locuiește, în zona Norman, lângă Oklahoma City, este evaluată la circa 400.000 de dolari, iar vila de vacanță din California se ridică la aproximativ 2 milioane de dolari.

Această recunoaștere financiară din partea statului român subliniază impactul durabil al carierei Nadiei Comăneci și poziția sa unică în sportul mondial, rămânând un simbol al excelenței românești.