O legendă care a rescris istoria gimnasticii

Nadia Comăneci rămâne un reper mondial: prima gimnastă care a primit nota perfectă la Jocurile Olimpice, de cinci ori campioană olimpică şi deținătoare a 24 de medalii la competiții olimpice, mondiale şi europene. Toate, obținute în vremuri în care resursele erau puține, iar efortul fizic şi mental atingea cote extreme.

Dar performanța are adesea un preţ.

„Durerea era uriașă, dar echipa avea nevoie de mine”

În 1979, la Campionatele Mondiale de la Fort Worth, în Statele Unite, Nadia se afla în cea mai bună formă a carierei. O infecție apărută brusc la încheietura mâinii stângi i-a năruit însă planurile şi a dus-o direct în spital. Deși medicii recomandaseră intervenția chirurgicală imediată, gimnasta a insistat să iasă din spital fără operație, în speranța că ar putea ajuta echipa măcar la un aparat.

„Infecția evolua de la o zi la alta. Era clar că nu puteam participa la finale, dar știam că există o șansă să pot concura pentru echipă. Am amânat operația pentru că voiam să încerc, dacă era nevoie”, povestește Nadia în materialul video.

Fără ea, România nu ar fi avut nicio posibilitate să lupte pentru aurul mondial, trofeu care nu fusese câștigat niciodată până atunci.

Un exercițiu care a schimbat istoria gimnasticii românești

Deși nu își putea folosi mâna stângă, Nadia a decis să intre pe bârnă – singurul aparat unde putea compensa durerea sprijinindu-se minim pe braț. A executat integral exercițiul, iar punctajul obținut a fost decisiv pentru ca România să urce pentru prima dată pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

„Sunt fericită că am reușit să-mi ajut echipa. A fost singurul aparat la care mă puteam descurca, atingând bara doar cu vârfurile degetelor. A contat enorm pentru clasamentul final”, își amintește fosta campioană.

Mesajul Nadiei pentru români: „Un campion merge înainte chiar şi în cea mai grea zi”

Nadia transmite un salut special cu ocazia zilei de 1 Decembrie:

„Un campion este cineva care, chiar şi în cea mai proastă zi, când totul îl doare, continuă să lupte şi reușește să facă ceva important pentru echipă, familie, istorie, țară. La mulți ani, România!”