Ce au anunțat autoritățile?

Alertate în jurul orei 7:00 dimineața de un localnic de 44 de ani, autoritățile au intervenit rapid. Ajunși la fața locului, oamenii legii l-au găsit pe individ chiar în mijlocul sălii de gimnastică, purtând la gât o medalie găsită acolo.

Autoritățile l-au prins pe făptaș și l-au imobilizat.

Din fericire, vitrina care adăpostește trofeul primit de Nadia Comăneci pentru cele trei titluri europene nu a fost afectată. În același spațiu se află și alte obiecte de valoare istorică pentru sportul românesc, inclusiv trofee legate de antrenoarea Maria Simionescu și de fostul președinte al Federației Române de Gimnastică, Nicolae Vieru.

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost imobilizat și condus la secție. Primele investigații arată că acesta a mai fost internat de mai multe ori pentru probleme medicale. După reținere, urmează să fie transferat la o unitate de psihiatrie.

Vestiarele au suferit pagube majore în urma incendiului, iar ancheta poliției continuă pentru a stabili cum a reușit suspectul să pătrundă în clădire și ce l-a determinat să comită fapta.