Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov a anunțat finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței în cazul lui Vasile Andreaș, fost primar al localității, cercetat pentru fapte comise în perioada exercitării mandatului său.

Tranzacții ilegale și hotărâri falsificate

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2019, fostul edil ar fi semnat, în numele comunei, trei contracte de vânzare-cumpărare prin care au fost cedate ilegal trei loturi de teren, fiecare cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Tranzacțiile ar fi avut loc la date diferite — 28 mai, 19 iulie și 30 iulie — și ar fi vizat trei cumpărători diferiți.

Vânzările ar fi fost realizate fără organizarea unor licitații publice și pe baza unor hotărâri ale Consiliului Local care, conform anchetatorilor, ar fi fost falsificate. Sumele obținute, în valoare de peste 50.000 de lei și peste 18.000 de euro, nu ar fi ajuns în bugetul local, ci ar fi fost însușite de fostul primar.

Măsuri asiguratorii și judecată la Făgăraș

Dosarul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov în luna iunie 2025. În cadrul anchetei, au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatului, în vederea confiscării speciale, în cazul unei eventuale condamnări.

Cauza urmează să fie judecată de Judecătoria Făgăraș.

Antecedente penale

Nu este prima dată când Vasile Andreaș ajunge în fața instanței pentru fapte similare. În luna mai 2022, acesta a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani, fiind găsit vinovat de abuz în serviciu în formă continuată. Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis exercitarea unor drepturi timp de patru ani.