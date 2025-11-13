DNA Bacău instrumentează dosarul în care Ioan Filip este acuzat că ar fi pretins și primit foloase necuvenite în valoare totală de zeci de mii de euro, legate de contracte de reparații, extindere trotuare și amenajări ale spațiilor publice din comuna Zănești, în perioada 2023–2025.

În unele cazuri, suspectul ar fi ordonat sau supervizat supradimensionări ale contractelor pentru favorizarea anumitor firme.

Printre firmele vizate în anchetă se numără SC Lei În Instalații SRL și SC Termoizoconstruct SRL, cu acțiuni despre care procurorii susțin că ar fi dus la un prejudiciu total de aproximativ 926.168,62 lei (fără TVA) către bugetul local.

Alături de primar, în dosar figurează și alți angajați ai Primăriei Zănești — Andrei-Sebastian Andrieş, consilier superior, și Florentina Marin, inspectoare de resurse umane — acuzați de complicitate la abuz în serviciu, precum și administratorii firmelor implicate, suspectați de dare de mită și complicitate la abuz în serviciu.

În comunicarea oficială a DNA se precizează că întreaga procedură de achiziții a fost fraudată prin documentații supraevaluate, cu scopul de a crea baze nelegale pentru evaluarea ulterioară a lucărilor.

Ioan Filip este la al patrulea mandat de primar al comunei Zănești și este membru al PSD. Deocamdată, instanța a dispus arestarea preventivă în cadrul anchetei DNA, iar autoritățile au menționat că doar despre aceste contracte și despre acțiunile implicate vor fi puse sub acuzare în cadrul dosarului în desfășurare.

Ancheta face parte dintr-un context mai amplu de verificări privind achizițiile publice la nivel local, iar autoritățile pregătesc, conform DNA, alte acțiuni în dosar față de companiile implicate.