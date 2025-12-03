Conform portalului instanţelor de judecată, magistraţii l-au condamnat pe inculpatul aflat în arest la domiciliu la 23 de ani de detenţie pentru omor calificat asupra unui membru de familie.

Avocatul ieșean Felecanu Sebastian a fost condamnat pentru omor calificat, după ce și-a ucis concubina, colega avocat Monica Cioată, aruncând-o de la fereastra unui imobil din Iași.

Monica Cioată era însărcinată cu copilul lui Felecanu la momentul tragediei. Pe parcursul procesului, inculpatul a susținut constant că victima „s-a sinucis”, însă instanța a constatat că acesta s-a contrazis și a mințit în permanență, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, Felecanu Sebastian a fost obligat să plătească 210.000 de euro cu titlu de daune morale.