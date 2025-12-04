O carieră în ascensiune, o viață răsturnată

Beatrice Andrei, în vârstă de 34 de ani, a devenit cunoscută în muzica românească în urmă cu mai mulți ani, colaborând cu nume sonore și fiind manageriată de Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan. După succesul de acasă, artista a decis să își continue viața în Statele Unite, unde s-a dedicat familiei sale.

Totul s-a schimbat însă odată cu diagnosticul care a lovit fără avertisment. De atunci, întreaga ei energie se îndreaptă spre tratament și vindecare.

Un moment sfâșietor împărtășit publicului

Într-o postare încărcată de emoție, artista le-a arătat fanilor un episod extrem de sensibil din lupta ei cu boala: momentul în care soțul i-a tuns părul, un gest simbolic, dar și o dovadă de iubire și solidaritate. Deși imaginile sunt dureroase, chipul ei arată curaj și demnitate.

„Toată inima mea este concentrată pe vindecare”

Beatrice și-a deschis sufletul în fața celor care o urmăresc, mărturisind că trece printr-un proces dificil, dar că nu se lasă copleșită:

„Mă simt îndrăzneață, mă simt minunat și toată inima mea este concentrată pe vindecare. Vă mulțumesc pentru sprijin, donații și mesajele frumoase care m-au ridicat în momentele cele mai grele. Sunt atât de norocoasă și vă sunt veșnic recunoscătoare tuturor.”

Alături îi este mereu soțul ei, care se dovedește a fi sprijinul de neclintit în această încercare, un exemplu de devotament și iubire necondiționată.