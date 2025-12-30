Edilul suspendat a contestat măsura la Curtea de Apel Constanța, însă instanța i-a respins solicitarea.

Soluția pe scurt: „În baza art. 425¹ alin. 7 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, în referire la art. 205 Cod de procedură penală, respinge contestația formulată de inculpatul RADU CRISTIAN împotriva Încheierii de ședință din data de 22.12.2025, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța, în dosarul nr. 6527/118/2025/a2, ca nefondată. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul RADU CRISTIAN la plata sumei de 400 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunțată în camera de consiliu azi, 30.12.2025, prin punerea acesteia la dispoziția inculpatului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței”, potrivit Ziua de Constanța.

Cristian Radu este vizat într-un dosar penal instrumentat de DNA, care are ca obiect fapte de corupție.