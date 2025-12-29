Polițiștii buzoieni au desfășurat duminică, 28 decembrie, o amplă operațiune coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău, vizând destructurarea unei rețele de proxenetism și spălare de bani. În cadrul anchetei au fost efectuate patru percheziții domiciliare în județele Buzău, Ilfov și Bihor, acțiuni ce au vizat un bărbat de 40 de ani suspectat că ar fi orchestrat o schemă complexă de exploatare sexuală.

Suspectul ar fi utilizat metoda de racolare „loverboy” pentru a induce în eroare și a manipula patru tinere cu vârste între 23 și 28 de ani

Conform investigațiilor, suspectul ar fi utilizat metoda de racolare „loverboy” pentru a induce în eroare și a manipula patru tinere cu vârste între 23 și 28 de ani. Sub pretextul unor relații sentimentale, victimele au fost determinate să practice prostituția în mai multe țări europene pe o perioadă de șapte ani, între 2018 și 2025. Veniturile obținute din această activitate, estimate la peste 920.000 de lei, ar fi fost ulterior „albite” prin achiziția unor autoturisme de lux, metodă aleasă special pentru a disimula originea ilegală a banilor.

În urma descinderilor, forțele de ordine au confiscat suma de 13.000 de lei, numeroase telefoane mobile și documente care vor servi drept probe în dosar. Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind cercetat pentru infracțiunile de proxenetism și spălare de bani.