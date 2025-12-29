Accesul la Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, nu este încă posibil. Se lucrează la repornirea transportului pe cablu

Mare atenție, turiști! Accesul la peste 2.000 de metri altitudine, în zona turistică Bâlea Lac din Munții Făgăraș, nu este încă posibil, după ce a fost oprită telecabina. Se lucrează la repornirea transportului pe cablu.

Telecabina dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac a fost oprită duminică, în urma Codului Roșu de vânt puternic din Munții Făgăraș.

Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărășan a fost închis din cauza stratului de zăpadă și a pericolului de avalanșe. Turiștii pot folosi doar transportul pe cablu între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, atunci când condițiile meteo permit funcționarea telecabinei.

Potrivit meteorologilor, vântul suflă cu 30 de kilometri pe oră la Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă măsoară 48 de centimetri. 