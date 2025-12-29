Telecabina dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac a fost oprită duminică, în urma Codului Roșu de vânt puternic din Munții Făgăraș.

Accesul la cabanele de la Bâlea Lac se poate face doar cu telecabina, după ce traficul pe Transfăgărășan a fost închis din cauza stratului de zăpadă și a pericolului de avalanșe. Turiștii pot folosi doar transportul pe cablu între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă, atunci când condițiile meteo permit funcționarea telecabinei.

Potrivit meteorologilor, vântul suflă cu 30 de kilometri pe oră la Bâlea Lac, unde stratul de zăpadă măsoară 48 de centimetri.