Clip fals cu Raed Arafat

Potrivit autorităților, clipul îl arată pe Raed Arafat relatând o așa-zisă experiență medicală proprie și promovând o pretinsă „descoperire revoluționară” care ar regenera vasele de sânge și pancreasul. Mesajul este complet fals și nu are nicio legătură cu activitatea sau opiniile reale ale oficialului.

Reprezentanții MAI subliniază că materialul conține și afirmații absurde legate de efectuarea unor autopsii, deși specializarea profesională a lui Raed Arafat este în anestezie și terapie intensivă, nu în medicină legală sau anatomie patologică. Aceste detalii ar trebui să ridice imediat semne de întrebare pentru orice privitor atent.

Scopul real al clipului este, potrivit Ministerului de Interne, unul fraudulos. La final, utilizatorii sunt îndemnați să completeze formulare cu date personale și să achiziționeze un presupus produs „minune”, contra cost. Autoritățile cataloghează această practică drept o tentativă clară de înșelăciune, bazată pe manipulare și dezinformare.

Pentru a evita astfel de capcane, MAI recomandă verificarea atentă a sursei oricărui material video care promite rezultate medicale spectaculoase. De asemenea, semnele vizuale neobișnuite, mișcările artificiale ale feței sau lipsa sincronizării dintre sunet și imagine pot indica un conținut deep fake. Orice solicitare de bani sau date personale reprezintă un indiciu clar al unei fraude.

Ministerul îi sfătuiește pe cetățeni să nu furnizeze informații sensibile online și să nu își bazeze deciziile medicale pe clipuri virale sau relatări neverificate. Pentru afecțiuni precum diabetul, tratamentele trebuie urmate exclusiv conform recomandărilor medicilor specialiști.

Autoritățile încurajează raportarea materialelor suspecte pe platformele de social media, pentru a limita răspândirea acestora. „Nu oferiți date personale și nu înlocuiți tratamentele prescrise de medici cu promisiuni miraculoase de pe internet. Sănătatea nu se recuperează prin trucuri online”, transmit reprezentanții MAI.