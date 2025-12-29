Un val de reacții și mesaje publice apărute pe rețelele de socializare indică o presiune tot mai vizibilă asupra CCR. Alexandru Dimitriu, chiar cel care voia să ajungă ministru al Apărării, și fost concurent la emisiunea de divertisment Vara Ispitelor, susține acum pe Facebook că judecătorii PSD de la CCR trebuie să își piardă mandatele.

”Judecătorii PSD de la CCR să fie dați afară! O să depun cerere de încetare a mandatelor acestora. Legea este foarte clară: judecătorii Curții Constituționale au obligația, atenție, să participe la ședințele de judecată și la deliberări și să adopte deciziile cu DA sau NU.

Mandatul lor este unul activ, nu opțional, nu e politic. Boicotul paralizează Curtea Constituțională și încalcă Legea 47/1992. Când un judecător refuză deliberat să își exercite mandatul, să știți că încalcă legea, nu doar așa, lipsește, iar legea spune clar: pentru astfel de încălcări, mandatul încetează”, a declarat rezistul.

Și nu este singurul care vine cu atacuri la adresa CCR. Și Radu Miruță sau Cristian Seidler au postat mesaje care, potrivit presei, ar sugera o încercare coordonată de intimidare a Curții Constituționale.

”CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției! Nu se poate să fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România. Judecați și asumați-vă, nu vă bateți joc”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

La rândul său Cristian Seidler a transmis, tot printr-o postare pe Facebook: ”Judecați și plecați! Da, voi cei care blocați!”