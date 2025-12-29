Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor informații, impactul a fost atât de puternic încât ambele mașini au fost distruse aproape în totalitate. În urma coliziunii, unul dintre vehicule a pierdut efectiv o roată, smulsă din sistemul de prindere, semn al forței uriașe cu care s-a produs accidentul.

De asemenea, traiectoria necontrolată a autoturismelor a dus la distrugerea mai multor elemente de infrastructură. Un copac și un stâlp de electricitate au fost doborâți, iar un gard din apropierea carosabilului a fost complet avariat.

La fața locului au intervenit echipaje de urgență, care au acordat primele îngrijiri victimelor. Două persoane rănite au fost preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean din Alexandria pentru investigații și tratament medical.

Traficul în zonă a fost afectat temporar, iar polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului. Autoritățile urmează să stabilească dacă viteza, neatenția sau alte circumstanțe au contribuit la producerea acestui eveniment rutier grav.

Grav accident rutier / Sursa foto - Facebook