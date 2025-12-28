Mai mult, Bădău a declarat că documentul de echivalare a masterului cu licența a fost emis de Ministerul Educației, și nu de Centrul Național de Echivalare a Diplomelor cum s-ar fi întâmplat în mod normal.

Jurnaliștii Reaitatea PLUS l-au contactat pe Nicușor Dan pentru un punct de vedere, însă până la acest moment nu a răspuns.

Fost profesor: „Nicușor s-a dus în Franța la master fără licență!”

„Eu am făcut demersuri, în primul rând, pentru a verifica teza lui Nicușor Dan pentru plagiat, întrucât am observat că nu știe să se exprime în limba franceză și pe acest drum pe care am găsit uși închise... coordonatorul lui de teză a zis că n-o mai găsește.

Am descoperit lucruri groaznice în CV. În primul rând, nu are licență. Nicușor Dan nu are licență. Am această confirmare din partea Universității din București. El a plecat de la Facultatea de Matematică după 3 ani de studii, în loc să facă 4 ani de studii, trebuia să mai stea un an ca să termine facultatea. A plecat direct la master în Franța, anul V, fără să aibă anul IV obligatoriu.

El spune că a fost admis pe baza cărților citite în România...ceea ce este hilar.

De asemenea, când s-a întors în România și și-a echivalat masterul cu licență,17 ani mai târziu, atestatul a fost emis de Ministerul Educației.”, a declarat fostul profesor Horea Bădău.