În doar 7 luni, Guvernul a trecut prin numeroase scandaluri de corupție, două demisii, numiri controversate, acuzații de incompatibilitate, proteste masive în stradă și cereri de demitere a premierului. Reformele care promiteau să aducă echitate nu au făcut decât să bage și mai adânc mâna în buzunarele românilor cu venituri mici, în timp ce apropiații lui Bolojan si specialii țării au primit beneficii pe bandă rulantă. În tot acest context, Bolojan fuge mereu de presă și refuză să răspundă la întrebări.

Guvernul Bolojan în 7 luni, două demisii cu scandal

În doar 7 luni de mandat, executivul a trecut prin mai multe scandaluri de corupție. Prima demisie a avut loc la doar o lună de la instalarea Guvernului, după ce fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a recunoscut că a dat șpagă ca să scape de controalele ANAF.

Controverse uriașe a stârnit și episodul șpăgii negociate în biroul premierului.

A urmat scandalul numirii de către Ilie Bolojan a purtătoarei sale de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, în consiliul de administrație al Societății Române de Radio.

La 7 luni de la învestire a venit și a doua demisie din Guvern: cea a ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce a fost prins că a mințit în CV. Controverse a stârnit și felul în care Ilie Bolojan tratează presa, în timp ce promite transparență.

Un alt scandal în care a fost implicat un ministrul al Guvernului Bolojan a fost cel al crizei apei din județele Prahova si Dâmbovița. Diana Buzoianu, ministrul rezist al Mediului, nu a vrut să îți asume problemele cauzate de lucrările de la barajul Paltinu în urma cărora peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă aproape două săptămâni. Diana Buzoianu nu și-a dat demisia deși impotriva sa a vot votată o motiune simplă în Parlament și inclusiv partenerii de guvernare ai PNL au cerut ca rezista de la Mediu să plece acasă.

Nici reformele promise de Bolojan nu au fost duse la capăt. În timp ce marile companii și șmecherii de la stat cu legături politice puternice au scăpat de tăieri, românii de rând s-au trezit cu salariile și pensiile înghețate, cu facturi mai mari și cu prețuri uriașe în magazine. După valul de scumpiri, Guvernul se pregătește acum să și taie o parte dintre salarii, să dea mai mulți oameni afară și să taxeze serele și solariile din grădinile românilor.