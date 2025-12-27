Soarta reformei pensiilor speciale se află într-un moment critic, fiind condiționată nu doar de decizia pe care Curtea Constituțională a României o va pronunța duminică, 28 decembrie, ci și de o cursă contracronometru pentru publicarea documentului în Monitorul Oficial.

Avocatul Adrian Toni Neacșu avertizează că legea asumată de Guvernul Bolojan trebuie să intre în vigoare obligatoriu la 1 ianuarie 2026 pentru a-și produce efectele, deoarece toate eșalonările și termenele prevăzute în textul normativ sunt legate strict de această dată.

Conform analizei tehnice realizate de specialistul în drept, calendarul de implementare este aproape imposibil de respectat din punct de vedere procedural. Constituția prevede că o lege intră în vigoare la trei zile de la publicare, ceea ce înseamnă că termenul limită pentru apariția în Monitorul Oficial este luni, 29 decembrie, înainte de miezul nopții.

Pentru ca acest lucru să fie realizabil, este necesară îndeplinirea unei serii de condiții simultane: CCR trebuie să respingă sesizarea Înaltei Curți în cursul zilei de duminică, să redacteze motivarea până luni, iar președintele Nicușor Dan să promulge legea imediat, în prima zi din cele zece pe care le are la dispoziție.

Miza acestui demers este majoră, deoarece premierul Ilie Bolojan și-a legat mandatul de reușita acestei reforme, în timp ce opoziția a reacționat deja prin depunerea unei moțiuni de cenzură. În plus, întârzierea adoptării acestei legi pune în pericol accesarea a 231 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Avocatul Toni Neacșu subliniază că, deși matematic mai există o fereastră de timp, precedentul legislativ indică un risc ridicat ca legea să fie retrimisă în Parlament dacă termenele de intrare în vigoare nu pot fi respectate riguros.