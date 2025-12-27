Misiunea umanitară pentru salvarea celor doi pacienți cu arsuri grave s-a desfășurat sâmbătă pe ruta Otopeni - Bacău - Bruxelles, conform informațiilor publicate de Forțele Aeriene Române. Aeronava militară, care a preluat victimele din zona Moldovei, a decolat de pe aeroportul din Bacău în jurul orei 17:30, îndreptându-se spre capitala Belgiei.

Pe parcursul întregului zbor, starea pacienților a fost monitorizată permanent de o echipă medicală de elită. Potrivit Biroului de presă al Ministerului Apărării Naționale, specialiștii care au asigurat asistența de urgență la bord provin din cadrul Forțelor Aeriene Române și de la Spitalul Clinic de Urgență București (Floreasca). Această colaborare interinstituțională a permis transportul victimelor în condiții de siguranță către un centru de tratament de specialitate din Bruxelles.