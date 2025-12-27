O zi de sărbătoare s-a transformat într-o tragedie sâmbătă seară în județul Vaslui, unde doi copii și-au pierdut viața după ce s-au prăbușit în apele înghețate ale acumulării Tăcuta. Victimele, un băiat de 12 ani și o fată de 14 ani, cel mai probabil frați, făceau parte dintr-un grup de colindători care au încercat să scurteze drumul traversând lacul direct pe gheață.

Din nefericire, stratul de gheață a cedat sub greutatea lor, iar copiii au dispărut în apă. Alarma a fost dată la numărul de urgență 112 în jurul orei 17:35, moment în care autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare și salvare. La fața locului a intervenit Detașamentul Vaslui cu o autospecială de căutare-salvare, o barcă pneumatică, echipaje de Terapie Intensivă Mobilă (TIM) și de Prim Ajutor (EPA), mobilizând un efectiv de zece militari.

În ciuda eforturilor depuse de echipele de intervenție, cei doi adolescenți au fost scoși din apă fără suflare. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui au confirmat sâmbătă seară decesul ambelor victime, punând astfel capăt speranțelor de salvare.