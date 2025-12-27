Numirea Ralucăi Rogoz la conducerea Agenției Naționale de Achiziții Publice (ANAP), semnată de premierul Ilie Bolojan chiar în Ajunul Crăciunului, a declanșat un val de critici și tensiuni interne în USR.

Potrivit unor surse din partid, decizia a scos la suprafață nemulțumiri profunde la adresa președintelui Dominic Fritz, care este acuzat de colegi că adoptă un stil de conducere autoritar. Acesta ar lua hotărâri strategice alături de un grup extrem de restrâns de apropiați, prezentându-le ulterior Biroului Național doar pentru o validare formală prin vot.

Sunt promovate în funcții-cheie persoane din afara partidului

Principala nemulțumire a membrilor vizează promovarea în funcții-cheie a unor persoane din afara partidului sau care nu au contribuit la construcția acestuia, în detrimentul celor care au lucrat ani de zile pentru consolidarea formațiunii. Discrepanțele geografice alimentează și ele revolta: în timp ce filiale precum cele din Timișoara și București beneficiază de numeroase numiri, cel puțin jumătate din filialele județene nu au primit nicio funcție în noua structură de putere.

Cele mai vocale reacții au venit din partea președinților de filiale din Harghita, Brăila, Sălaj, Giurgiu, Satu Mare, Bihor și Dâmbovița, care și-au exprimat nemulțumirea pe canalele de comunicare interne.

Acestora li s-au alăturat și voci din Sibiu, Călărași, Hunedoara și Sectorul 2 al Capitalei, conturând imaginea unei fracturi tot mai evidente între baza partidului și actuala conducere.