Mirabela Grădinaru a dezvăluit cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte | VIDEO

Nicușor Dan spune că susține familia tradițională, dar nu e căsătorit: „În cazul meu nu s-a întâmplat!”
Nicușor Dan spune că susține familia tradițională, dar nu e căsătorit: „În cazul meu nu s-a întâmplat!”

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a oferit detalii inedite despre viața de familie după instalarea acestuia la Palatul Cotroceni. Deși soțul său ocupă cea mai înaltă funcție în stat, aceasta mărturisește că nici ea și nici cei doi copii nu și-au modificat stilul de viață, păstrând neschimbate obiceiurile pe care le aveau înainte de câștigarea alegerilor prezidențiale.

Mirabela Grădinaru a oferit detalii despre modul în care familia sa își păstrează echilibrul și discreția, în ciuda expunerii publice majore aduse de funcția de președinte a lui Nicușor Dan.

Aceasta a subliniat că reușește să ducă o viață normală, păstrându-și același loc de muncă și asigurându-se că cei doi copii frecventează în continuare aceeași grădiniță și școală ca înainte de alegeri.

În cadrul acelorași dezvăluiri, partenera președintelui a rememorat începuturile relației lor, povestind cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan în urmă cu două decenii.

Deși viața lor s-a mutat în centrul atenției întregii țări, Mirabela Grădinaru punctează faptul că familia a ales să nu își schimbe obiceiurile și rutina zilnică odată cu noul statut oficial.

 