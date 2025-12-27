Mirabela Grădinaru a oferit detalii despre modul în care familia sa își păstrează echilibrul și discreția, în ciuda expunerii publice majore aduse de funcția de președinte a lui Nicușor Dan.

Aceasta a subliniat că reușește să ducă o viață normală, păstrându-și același loc de muncă și asigurându-se că cei doi copii frecventează în continuare aceeași grădiniță și școală ca înainte de alegeri.

În cadrul acelorași dezvăluiri, partenera președintelui a rememorat începuturile relației lor, povestind cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan în urmă cu două decenii.

Deși viața lor s-a mutat în centrul atenției întregii țări, Mirabela Grădinaru punctează faptul că familia a ales să nu își schimbe obiceiurile și rutina zilnică odată cu noul statut oficial.