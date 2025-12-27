Un seism major cu magnitudinea 7,0 a lovit coasta de est a Taiwanului sâmbătă seara, la ora locală 23:05, fiind localizat la o adâncime de aproximativ 73 de kilometri în apropierea comitatului Yilan. Mișcarea tectonică a fost resimțită puternic în tot nordul insulei, provocând balansarea clădirilor în capitala Taipei și fiind clasificată la nivelul 4 de intensitate, prag asociat în mod normal cu pagube minore. Deși undele seismice au fost resimțite până în Hong Kong, unde peste 100 de persoane au raportat evenimentul, autoritățile taiwaneze au precizat că nu s-au înregistrat distrugeri pe scară largă.

Singurele incidente notabile au vizat infrastructura energetică și sectorul industrial. În comitatul Yilan, peste 3.000 de gospodării au rămas temporar fără energie electrică, însă alimentarea a fost restabilită rapid de către Taiwan Power Company. Totodată, gigantul tehnologic TSMC a activat protocoalele de siguranță, evacuând preventiv personalul din anumite facilități ale parcului științific Hsinchu. Sistemele de securitate au funcționat normal, iar angajații s-au întors la lucru la scurt timp după verificări.

Evenimentul este considerat cel mai puternic seism care a afectat insula de la dezastrul din aprilie 2024, când un cutremur de 7,2 grade s-a soldat cu 19 morți și peste 1.000 de răniți în Hualien. Situat la intersecția a două plăci tectonice majore, Taiwan rămâne una dintre cele mai vulnerabile regiuni din Asia în fața activității seismice.