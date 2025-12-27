Jaf eșuat în Texas

Pe imagini se vede cum unul dintre suspecți intră cu forța în supermarket și leagă un cablu metalic de bancomat.

Celălalt capăt fusese prins de mașină, iar ce a urmat a provocat dezastru în magazin.

Mașina a smuls din perete bancomatul, care a distrus rafturile și a rupt ușa de la intrare, după care cei doi au fugit cu tot cu terminalul bancar.

La un moment dat ATM-ul s-a desprins pe drum, iar hoții au fost nevoiți să-l abandoneze.

Polițiștii încearcă acum să îi găsească pe făptași și cred că au de-a face cu aceiași indivizi care au mai comis jafuri similare în regiune.