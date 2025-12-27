Un hoț din Londra a vrut să dea o spargere, dar a rămas cu mânerul în mână

Suspectul a fost identificat drept o persoană fără adăpost, în vârstă de 45 de ani.

Imaginile de pe camerele video îl arată cum trage cu putere de ușă și rămâne cu mânerul în mână, moment în care se dezechilibrează.

La câteva ore după a reușit să iasă dintr-o altă clădire de birouri cu o geantă plină cu laptopuri și telefoane, însă polițiștii l-au arestat a doua zi.

Bărbatul a fost condamnat la 12 luni de închisoare pentru spargere și la alte 12 luni pentru tentativă de jaf.