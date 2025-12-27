Cod ROȘU de vânt. Autoritățile sunt în alertă: panică pe șosele

Vânt puternic
Sunt în continuare alerte de vreme extremă în țară. În anumite zone montane a fost emis cod roșu pentru scurtă durată. Meteorologii au anunțat vânt puternic și vijelii. Șase județe au fost vizate de rafale de vânt care au depășit viteze de 140 de kilometri pe oră.

Au avut loc inclusiv mai multe accidente. Un copac a căzut peste o mașină în care se aflau trei persoane.

Pericol uriaș din cauza vremii

În Sinaia, rafalele de vânt au atins viteze de până la 120 de kilometri oră. Câteva mașini au fost avariate după ce mai mulți copaci au fost smulși la propriu din pământ. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism în care se aflau trei persoane. Din fericire, acestea nu au fost rănite.

Meteorologii au emis un avertisment extrem în anumite zone montane din șase județe: cod roșu de vânt pentru scurtă durată după ce rafalele au avut viteze de până la 150 de kilometri pe oră.

 

 