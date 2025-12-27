Au avut loc inclusiv mai multe accidente. Un copac a căzut peste o mașină în care se aflau trei persoane.

Pericol uriaș din cauza vremii

În Sinaia, rafalele de vânt au atins viteze de până la 120 de kilometri oră. Câteva mașini au fost avariate după ce mai mulți copaci au fost smulși la propriu din pământ. Unul dintre aceștia a căzut peste un autoturism în care se aflau trei persoane. Din fericire, acestea nu au fost rănite.

Meteorologii au emis un avertisment extrem în anumite zone montane din șase județe: cod roșu de vânt pentru scurtă durată după ce rafalele au avut viteze de până la 150 de kilometri pe oră.