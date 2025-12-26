Continuă scandalul din justiție. Fostul judecător Cristi Dănileț, acum pensionar, a cerut zeci de anchete împotriva colegilor săi judecători și procurori, după ce i-a acuzat de decizii greșite abateri și lipsă de responsabilitate profesională.

Dănileț a transmis într-un mesaj pe pagina sa de Facebook că a făcut inclusiv solicitări oficiale către CSM și spune că sistemul trebuie curățat din interior, altfel își va pierde definitiv credibilitatea în fața cetățenilor.

Practic, fostul magistrat vrea sancțiuni clare pentru colegii săi și de asemenea acuză că inspecția judiciară nu și-ar fi făcut treaba pentru că aceste dosare disciplinare ar fi fost necesare să fie deschise din oficiu, spunea acesta, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Surse din sistem spun că aceste abateri sunt mai degrabă o răfuială între Cristi Dănileț și sistemul de justiție și de asemenea urmează să vedem dacă CSM va face ceva în acest sens.