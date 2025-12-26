Instituția a transmis că opera lui Radu F. Alexandru rămâne una dintre cele mai consistente din dramaturgia și cinematografia românească, autorul fiind montat de-a lungul anilor pe numeroase scene din Capitală și din țară.

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, a transmis TNB.

O carieră politică desfășurată cu integritate

Pe lângă activitatea artistică, Radu F. Alexandru a avut și un parcurs politic important. A fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, perioadă în care a fost apreciat pentru conduita sa și pentru modul în care și-a exercitat mandatul. De asemenea, a avut o prezență constantă în spațiul publicistic, realizând emisiuni de radio și televiziune.

Dramaturg de referință al teatrului românesc

În ultimii ani, creațiile sale au revenit în atenția publicului prin montări de succes. După comedia satirică „Luminița de la capătul tunelului”, prezentată în 2016, Radu F. Alexandru a revenit pe scena Naționalului cu piesa „Gertrude”, un spectacol regizat de Silviu Purcărete și considerat unul dintre momentele de vârf ale stagiunii 2023–2024.

Criticii au remarcat forța textului și complexitatea temelor abordate, confirmând statutul autorului ca una dintre vocile importante ale teatrului de idei din România.

Ultimul rămas-bun

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Șoseaua Giurgiului nr. 2. Familia, colegii de breaslă și cei care i-au apreciat opera sunt așteptați să îi aducă un ultim omagiu.

