Ultimele momente ale actriței

Presa rusă relatează că artista s‑a simțit rău în timpul unei ceremonii de adio dedicate actorului Anatoli Loboțki. A fost transportată pe targă și dusă la spital, însă medicii nu au reușit să o salveze. Surse citate de publicațiile locale menționează că actrița a suferit un stop cardiac.

O carieră care a marcat generații întregi

Vera Alentova s‑a născut în 1942, în orașul Kotlas, și a absolvit Școala Teatrului de Artă din Moscova în 1965. În același an, s‑a alăturat Teatrului Pușkin, unde a devenit una dintre cele mai importante prezențe ale scenei moscovite. De-a lungul carierei, a jucat în numeroase spectacole, de la producții clasice la montări moderne, fiind apreciată pentru intensitatea și eleganța interpretărilor sale.

Pe marele ecran, rolul care i‑a adus notorietate internațională a fost cel al Katerinei Tihonova în filmul „Moscova nu crede în lacrimi”, lansat în 1979. Pelicula a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1981, transformând-o pe Alentova într-un simbol al cinematografiei sovietice.

Distincții și contribuții culturale

De-a lungul anilor, actrița a primit numeroase recunoașteri oficiale, printre care Premiul de Stat al URSS și titlul de Artist al Poporului din Rusia. A apărut în aproximativ 30 de filme și seriale, a publicat o autobiografie și a predat actorie, influențând generații de tineri artiști.

O pierdere resimțită profund în lumea artistică

Reprezentanții Teatrului Pușkin au transmis că dispariția Verei Alentova reprezintă o pierdere uriașă pentru cultura rusă. Mesaje de condoleanțe au venit și din partea unor personalități ale lumii teatrale și cinematografice, care au subliniat impactul pe care actrița l-a avut asupra publicului și asupra artei dramatice.

Viața personală și moștenirea lăsată în urmă

Vera Alentova a fost căsătorită cu regizorul Vladimir Menșov, autorul filmului care i-a adus celebritatea. Menșov a murit în 2021, iar pierderea lui a afectat profund familia. Actrița lasă în urmă o fiică, Iulia, cunoscută în Rusia ca actriță și prezentatoare TV.

