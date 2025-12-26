Fiecare ministru a primit câte un cozonac realizat la Oradea, orașul în care Bolojan a ocupat anterior funcțiile de primar și președinte al Consiliului Județean Bihor.

Gestul a atras atenția presei, care a surprins momentul și a publicat imagini cu darurile oferite de premier colegilor săi.

Un produs cu tradiție est‑europeană

Cozonacii dăruiți miniștrilor provin de la un producător local care realizează o variantă modernă a desertului cunoscut sub numele de Babka. Acest tip de cozonac are rădăcini vechi în Europa de Est și este apreciat pentru modul în care aluatul este lucrat și împletit, dar și pentru combinațiile bogate de umpluturi.

Potrivit descrierilor oferite de producător, rețeta actuală este inspirată din tradițiile brutăriilor de altădată, dar reinterpretată în stil contemporan, cu tehnici folosite de patiseri renumiți.

Un desert reinterpretat pentru gusturile moderne

Babka este recunoscută pentru textura sa densă și aromată, obținută prin întinderea atentă a aluatului și prin folosirea unor umpluturi consistente, care sunt apoi integrate într-o formă împletită. Producătorul orădean susține că a dezvoltat variante complexe ale acestui desert, care au câștigat rapid popularitate în rândul clienților.

