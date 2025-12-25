Când ar trebui să ne alarmeze durerea de cap

Durerea de cap
Durerea de cap

Oricine dintre noi s-a confruntat măcar o dată în viață cu durere de cap. În majoritatea cazurilor, aceasta nu pune probleme deosebite și cedează la administrarea de medicamente simptomatice sau chiar poate ceda de la sine. Uneori, însă, atunci când durerea persistă, chiar crește în intensitate, nu cedează la tratamentul simptomatic și este însoțită și de alte semne și simptome, precum vedere încețoșată, cefaleea poate fi un semnal de alarmă pentru o afecțiune mai gravă.

Consultul neurologic este important pentru stabilirea diagnosticului corect și administrarea tratamentului corespunzător. Pentru durerile de cap fără un context patologic, eliminarea factorilor declanșatori și administrarea medicației analgezice pot fi suficiente pentru obținerea unei ameliorări. Atunci când în spatele unei dureri de cap stă o boală severă, tratamentul trebuie să se adreseze cauzei.

De ce apare durerea de cap și când ar trebui să ne îngrijoreze aflăm de la Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR.

