Consultul neurologic este important pentru stabilirea diagnosticului corect și administrarea tratamentului corespunzător. Pentru durerile de cap fără un context patologic, eliminarea factorilor declanșatori și administrarea medicației analgezice pot fi suficiente pentru obținerea unei ameliorări. Atunci când în spatele unei dureri de cap stă o boală severă, tratamentul trebuie să se adreseze cauzei.

De ce apare durerea de cap și când ar trebui să ne îngrijoreze aflăm de la Dr. Cristian Pandrea, coordonatorul Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul Clinic SANADOR.

