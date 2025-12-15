Pe când avea 10 ani, a căzut în timp ce dansa și s-a lovit la rotulă. Copil fiind, nu a dat importanță, mai ales că nu a avut o durere de genunchi puternică, iar rotula a revenit singură la loc. La scurt timp, Cristina avea să treacă din nou printr-o luxație de rotulă, dar, la fel, nu a considerat că este ceva foarte grav.

Un al treilea episod similar s-a produs la 20 de ani, însă de data aceasta durerea a fost intensă și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Totuși, pentru că rotula revenise singură în poziția normală, Cristina a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Toate aceste amânări, care au condus la lipsa diagnosticului și a tratamentului corespunzător, aveau să își spună cuvântul peste câțiva ani. Tânăra a trecut printr-o nouă luxație de rotulă, iar durerea a fost atât de puternică încât a început să vadă în ceață și aproape nu mai putea să se sprijine pe picior.

La insistențele colegilor, s-a programat pentru o consultație la SANADOR, la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie. Medicul a observat imediat acea instabilitate de genunchi și a bănuit că suferă de luxație recidivantă de rotulă. Însă, pentru confirmarea diagnosticului, a fost necesară efectuarea unui examen RMN de genunchi.

Rezultatul investigației imagistice a confirmat că tânăra avea luxație recidivantă de rotulă, cauzată de o ruptură de ligament patelo-femural medial - ligamentul principal care dă stabilitate rotulei. Dr. Vladimir Pușcașu i-a recomandat Cristinei o ligamentoplastie, operație minim invazivă efectuată prin control artroscopic. Intervenția urmărește redarea stabilității articulației și a mobilității.

Pentru că nu se aștepta ca situația să fie atât de gravă, Cristina a cerut și a doua opinie medicală, s-a documentat, apoi a revenit la Dr. Vladimir Pușcașu, convinsă fiind că intervenția chirurgicală propusă era cea mai bună variantă de tratament pentru ea. Intervenția s-a desfășurat fără probleme, pacienta a avut o evoluție favorabilă, iar a doua zi a primit permisiunea de a se externa, cu recomandare pentru purtarea unei orteze speciale și pentru urmarea unui program de kinetoterapie. În prezent, Cristina este recuperată, revine periodic la control și poate dansa din nou fără probleme.

Pacienții cu afecțiuni ale articulațiilor, inclusiv ale genunchiului, au acces la consultații de specialitate și investigații imagistice avansate, precum RMN 3 Tesla, pentru un diagnostic corect și un tratament corespunzător.

Intervențiile de chirurgie ortopedică, atunci când există indicație, sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR într-un bloc operator foarte bine dotat, în condiții sporite de siguranță, de chirurgi ortopezi experimentați. Succesul terapeutic este susținut de specialiștii din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I.