Nutriționistul explică faptul că pielea porcului, curățată și pregătită corect, reprezintă o sursă importantă de colagen, benefic pentru organism.

„Aperitivul de sezon de care trebuie profitat? Șoriciul! Da, e pielea porcului care se pârlește și se curăță bine de grăsime, se dă cu sare și se taie în șuvițe subțiri. Este o sursă concentrată de colagen perfect compatibil cu organismul uman!”, a explicat Bilic pe pagina sa de Facebook.

Nutriționistul subliniază că șoriciul se potrivește excelent în dietele proteice sau ketogenice, având mai puțin de 10% grăsime și aproximativ 20% proteine.

„Dă consistență tuturor preparatelor tradiționale din porc, de la tobă și lebăr până la piftie. Cu numai 160 de calorii la 100 de grame, este o gustare de iarnă potrivită și pentru siluetă, și pentru sănătate”, a adăugat dr. Bilic.

Datele nutriționale oficiale, însă, arată că valorile pot fi mult mai mari, în funcție de modul de preparare și de cât de multă grăsime este lăsată pe produs. Astfel, șoriciul crud sau cu grăsime păstrată poate ajunge la ~563 kcal/100 g, în timp ce unul curățat și pârlit se situează între ~135–190 kcal/100 g.

Șoriciul poate fi consumat alături de vin sau țuică fiartă, fiind recomandat nu doar pentru savoarea sa, ci și pentru aportul nutritiv, mai ales în perioada sărbătorilor.

Șoriciul, deși conține o cantitate ridicată de proteine provenite din colagen, nu poate fi considerat o sursă principală de proteine.