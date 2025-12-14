Spitalul din Câmpina a reluat internările după ce DSP a declarat apa potabilă

Criza alimentarii cu apă a afectat zeci de mii de oameni (foto: OPh)
După ce autoritățile sanitare au anunțat că apa care curge în rețeau de alimentare din Câmpina este potabilă au fost reluate internările la Spitalul Municipal. 

Timp de două săptămâni, la Spitalul Municipal din Câmpina nu s-au mai făcut internări, din cauza crizei apei potabile, care a afectat peste 100.000 de oameni.

Medicii chirurgi nu au operat, cele șase săli fiind închise, nu s-au sterilizat biberoane în sectorul special destinat, la ATI apa a fost transportată cu bidoanele, iar lenjeria bolnavilor și a angajaților — aproximativ 400 de kilograme — a fost spălată de o firmă privată. În blocul alimentar s-a gătit cu apă plată, potrivit  Observator Prahovean.

Toate cazurile care, în mod normal, urmau să ajungă la spitalul din Câmpina au fost redirecționate, cu prioritate, către spitalul din Ploiești.

