Timp de două săptămâni, la Spitalul Municipal din Câmpina nu s-au mai făcut internări, din cauza crizei apei potabile, care a afectat peste 100.000 de oameni.

Medicii chirurgi nu au operat, cele șase săli fiind închise, nu s-au sterilizat biberoane în sectorul special destinat, la ATI apa a fost transportată cu bidoanele, iar lenjeria bolnavilor și a angajaților — aproximativ 400 de kilograme — a fost spălată de o firmă privată. În blocul alimentar s-a gătit cu apă plată, potrivit Observator Prahovean.

Toate cazurile care, în mod normal, urmau să ajungă la spitalul din Câmpina au fost redirecționate, cu prioritate, către spitalul din Ploiești.

