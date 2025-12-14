Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a inițiat un dosar penal referitor la decesul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Conform surselor din anchetă, procurorii urmează să emită o ordonanță de deshumare pentru efectuarea autopsiei.

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie, la vârsta de 86 de ani. Până acum nu există o comunicare oficială privind cauza decesului, iar primele relatări neoficiale au indicat un posibil infarct.

Suspiciuni și documente medicale

Ancheta vizează clarificarea situației medicale din perioada premergătoare morții. Procurorii au solicitat acte de la Spitalul Floreasca și Spitalul Obregia, unde Stănoiu ar fi fost internată cu câteva zile înainte de deces.

Surse apropiate anchetei susțin că fosta ministră ar fi ajuns la Spitalul Floreasca cu urme de lovituri, iar externarea ar fi fost făcută „pe semnătură”. Aceste informații nu au fost confirmate oficial, dar au contribuit la deschiderea dosarului și la decizia de a dispune autopsia prin deshumare. În perioada următoare, anchetatorii vor analiza documentele medicale și vor începe audieri pentru a stabili dacă există indicii de faptă penală sau alte circumstanțe neclare.

Parcurs profesional și rol politic

Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961, a urmat studii postuniversitare la Montréal și Strasbourg și a obținut titlul de doctor în drept în 1975. A beneficiat de stagii și burse de cercetare, inclusiv la Centrul Federal de Justiție din Washington, în 1994.

În mediul academic, a activat ca profesor universitar și cercetător, cu specializare în criminologie și drept penal. În politică, a fost senator timp de trei mandate și ministru al Justiției între 2000 și 2004, în guvernul condus de Adrian Năstase. Mandatul său a coincis cu presiuni externe pentru reformarea sistemului judiciar, în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Adrian Năstase a transmis, după deces, un mesaj public în care a evocat colaborarea profesională cu Rodica Stănoiu și rolul acesteia în capitolul JAI din negocierile de aderare.

Controverse și percepția publică

Figura Rodicăi Stănoiu a rămas una controversată și după retragerea din prim-planul politic. În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv că a colaborat cu fosta Securitate, hotărâre care a generat ample dezbateri publice.

Numele său a fost legat și de discuții privind activitatea SIPA/DGPA, inclusiv interpretări legate de modul de funcționare al acestei structuri și de numirile din perioada în care a condus Ministerul Justiției.

După anunțul decesului, atenția s-a îndreptat și către ultimii ani din viața sa. Presa a vuit în legătură cu o relație personală cu un partener mai tânăr și despre o posibilă izolare. Apropiați ai fostei demnitare ar fi ridicat semne de întrebare privind deciziile medicale din acea perioadă, fără ca aceste aspecte să fie confirmate oficial.

Întorsătură de situație în cazul morții Rodicăi Stănoiu. A fost deschis un dosar de moarte suspectă, situație sesizată de jurnalistul Liviu Alexa