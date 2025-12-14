„Rugăciune pentru moțiunea de cenzură de mâine! Fie ca voia poporului român, prin vrerea lui Dumnezeu, să se împlinească! Doamne ajută!”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Moțiunea „România nu este de vânzare”

Documentul depus de Opoziție, intitulat „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, urmează să fie votat luni în plenul Parlamentului. Textul moțiunii acuză guvernul condus de Ilie Bolojan de „supra-îndatorare”, „haos fiscal” și „subfinanțarea cronică a sănătății și educației”.

Senatorul Ninel Peia a citit moțiunea în plenul reunit, iar liderul AUR, George Simion, a criticat absența premierului de la dezbatere: „Îmi pare rău că domnul prim-ministru a ales să citească această moțiune de acasă. Sperăm ca dezbaterea și dialogul să revină în această Cameră.”

Critici dure la adresa guvernului

Inițiatorii moțiunii invocă „dezastrul de la Paltinu” ca exemplu al incompetenței guvernamentale, acuzând lipsa unui plan coerent și decizii hazardate care au afectat alimentarea cu apă. Totodată, opoziția reclamă:

creșterea datoriei publice la aproape 60% din PIB,

deficit bugetar record,

inflație de 9,8% și scumpiri masive la energie,

blocarea șantierelor și falimentul a mii de firme,

colapsul sistemului sanitar prin reduceri de personal și bugete insuficiente.

Mesajul opoziției

„Românii nu trăiesc mai bine, lucru recunoscut chiar de președintele țării de Ziua Națională. A sosit momentul să spunem stop prin votul suveran al Parlamentului”, se arată în textul moțiunii.

Parlamentarii acuză guvernul că a impus taxe suplimentare inclusiv pentru persoane vulnerabile, de la coasigurați și șomeri până la pensionarii cu venituri peste 3.000 de lei. „Un guvern care nu poate proteja sănătatea națiunii nu poate pretinde că protejează viitorul Neamului Românesc”, au transmis inițiatorii.

Vot decisiv

Moțiunea de cenzură va fi supusă votului luni, iar rezultatul va decide dacă guvernul condus de Ilie Bolojan își continuă mandatul sau va fi demis de Parlament.

Tensiuni în Coaliție după alegerile la Capitală: moțiunea de cenzură care ar putea trimite acasă Guvernul Bolojan