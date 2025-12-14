O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a făcut istorie la licitație, după ce s-a vândut cu o sumă record

O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a făcut istorie la licitație
O icoană pictată de Nicolae Grigorescu a făcut istorie la licitație

O piesă rară, pictată de Nicolae Grigorescu, a devenit vedeta Licitației de Crăciun – Artă Sacră. Icoana „Maica Domnului cu Pruncul”, realizată în perioada în care artistul lucra pentru Mănăstirea Agapia, a fost adjudecată pentru suma de 90.000 de euro.

Specialiștii subliniază că valoarea icoanei nu constă doar în semnătura lui Grigorescu, ci și în contextul istoric și spiritual al lucrării. Pictată într-o etapă în care artistul se dedica frescelor și icoanelor pentru Agapia, „Maica Domnului cu Pruncul” reflectă sensibilitatea și rafinamentul care aveau să-l consacre ulterior drept unul dintre cei mai mari pictori români.

Recorduri succesive

Vânzarea icoanei vine la scurt timp după un alt succes notabil: anul trecut, tabloul „Țărăncuța” a fost adjudecat pentru 365.000 de euro, stabilind un record absolut pentru o lucrare de pictură semnată de Grigorescu. Astfel, artistul își consolidează poziția de cel mai bine cotat pictor român pe piața de artă.

Licitația de Crăciun

Evenimentul nu s-a limitat la această piesă. În cadrul licitației au fost prezentate și alte colecții valoroase, între care o serie de icoane pe sticlă din Transilvania și colecția avocatului Constantin Vișinescu. Totuși, vânzarea icoanei lui Grigorescu a eclipsat restul loturilor, confirmând interesul uriaș pentru operele sale.

Sărbătoarea zilei: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, care va fi canonizat chiar astăzi, pe 28 noiembrie 2025