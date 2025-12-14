Specialiștii subliniază că valoarea icoanei nu constă doar în semnătura lui Grigorescu, ci și în contextul istoric și spiritual al lucrării. Pictată într-o etapă în care artistul se dedica frescelor și icoanelor pentru Agapia, „Maica Domnului cu Pruncul” reflectă sensibilitatea și rafinamentul care aveau să-l consacre ulterior drept unul dintre cei mai mari pictori români.

Recorduri succesive

Vânzarea icoanei vine la scurt timp după un alt succes notabil: anul trecut, tabloul „Țărăncuța” a fost adjudecat pentru 365.000 de euro, stabilind un record absolut pentru o lucrare de pictură semnată de Grigorescu. Astfel, artistul își consolidează poziția de cel mai bine cotat pictor român pe piața de artă.

Licitația de Crăciun

Evenimentul nu s-a limitat la această piesă. În cadrul licitației au fost prezentate și alte colecții valoroase, între care o serie de icoane pe sticlă din Transilvania și colecția avocatului Constantin Vișinescu. Totuși, vânzarea icoanei lui Grigorescu a eclipsat restul loturilor, confirmând interesul uriaș pentru operele sale.

Sărbătoarea zilei: Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, care va fi canonizat chiar astăzi, pe 28 noiembrie 2025