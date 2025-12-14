The Gazette, un fel de echivalent britanic al Monitorului Oficial, a consemnat că titlurile lui Andrew în Ordinul Jartierei și Ordinul Regal Victorian au fost revocate, iar numele său a fost șters din registrele oficiale ale acestor ordine. Distincțiile îi fuseseră acordate de Regina Elisabeta a II-a: în 2006 a devenit Cavaler al Ordinului Jartierei, iar în 2011 a primit titlul de Cavaler în grad de Mare Cruce al Ordinului Regal Victorian. Ambele ordine sunt considerate printre cele mai prestigioase din Regatul Unit.

Odată cu retragerea acestor onoruri, Andrew va fi cunoscut oficial doar sub numele de Andrew Mountbatten-Windsor, fără nicio asociere cu statutul regal pe care l-a avut.

Contextul scandalurilor

Andrew s-a retras din viața publică și din îndatoririle regale în 2019, după ce au apărut informații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein. Ulterior, în urma unei înțelegeri extrajudiciare în cazul Virginiei Giuffre, a renunțat voluntar la utilizarea titlurilor regale.

Posibile consecințe pentru alți membri ai familiei

Publicații britanice și analiști sugerează că Prințul William ar putea adopta o strategie similară în viitor, pentru a retrage titlurile lui Harry și ale soției acestuia, Meghan, odată ce va urca pe tron.

Reacția Europei la Ziua Națională a României. Ce mesaje ne-au transmis Trump, Zelenski, Macron, Regele Charles și Maia Sandu