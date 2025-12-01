Administrația Prezidențială a dat publicității conținutul scrisorilor de felicitare primite de noul Președinte, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Naționale a României. Toate mesajele — de la Trump, Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles sau Maia Sandu evidențiază relațiile strânse și cooperarea dintre România și statele respective.

Care este mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj României, a comunicat Administrația Prezidențială.

În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, șeful de la Casa Albă a precizat că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România.

„Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Parteneriat solid și în continuă dezvoltare

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț.

Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

În mesajul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat și a mulțumit României pentru sprijinul constant și esențial oferit țării sale. Zelenski a evidențiat, de asemenea, contribuția României la securitatea regională și relația strânsă dintre popoarele român și ucrainean.

Mesajul transmis de Volodimir Zelenski:

„În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României.

Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei în contextul războiului brutal declanșat de Rusia, precum și sprijinul pentru parcursul strategic al Ucrainei către dobândirea statutului de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene și NATO.

Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru. Sunt convins că aceasta reprezintă o contribuție importantă nu doar la consolidarea capacităților de apărare ale Ucrainei, ci și la securității României și a Europei.

Îmi face deosebită plăcere să menționez caracterul dinamic și reciproc avantajos al relațiilor dintre statele și popoarele noastre prietene, înțelegerea comună a provocărilor de securitate și a amenințărilor hibride la adresa regiunii noastre a Mării Negre și a întregii Europe, precum și dezvoltarea unor noi formate de cooperare multilaterală.

Sunt convins că, odată cu preluarea de către Dumneavoastră a funcției, dialogul nostru va primi un nou impuls, iar relațiile dintre Ucraina și România vor dobândi statutul unui parteneriat strategic.

Vă doresc mult succes și bunăstare, iar poporului prieten al României pace și prosperitate”, a transmis Zelenski.

Cum vede președintele Emmanuel Macron relația Franței cu România

Președintele francez a transmis o scrisoare amplă, în care a evidențiat „atașamentul profund” al Franței față de relațiile istorice cu România. Macron a amintit aniversarea de 145 de ani de relații diplomatice și a subliniat colaborarea militară tot mai strânsă, în special în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Mesajul transmis de Emmanuel Macron:

„Cu ocazia Zilei Naționale a României, am plăcerea de a vă adresa, dumneavoastră și tuturor concetățenilor dumneavoastră, sincere felicitări.

Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe Parteneriatul Strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică. Securitatea se află în centrul relației noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și a teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda Forței Multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul DUCKU FOU din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați”, a scris Macron. Ce a mai precizat Emmanuel Macron „Parteneriatul solid în domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europeană și a pilonului european al NATO. Salut încrederea reafirmată a României și alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția de rachete Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO. Trebuie să continuăm această dinamică pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instrumentelor noastre europene. În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu aceleași provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive. Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, a mai menționat Emmanuel Macron. Ce mesaj a transmis Regele Charles, de Ziua Națională a României Regele Charles și-a exprimat deschiderea pentru intensificarea colaborării bilaterale și a reiterat aprecierea pentru relațiile deja solide dintre România și Regatul Unit. Mesajul transmis de Regele Charles: „Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem dumneavoastră, Excelenței Voastre, și poporului României cele mai calde felicitări cu prilejul acestei zile naționale deosebite. Sunt foarte bucuros că țările noastre împărtășesc legături atât de puternice și aștept cu nerăbdare să consolidăm și mai mult prietenia noastră. Îmi exprim speranța și dorința fermă ca națiunile noastre să colaboreze pentru a avea un impact pozitiv asupra schimbărilor climatice și problemelor de mediu, care ne afectează pe toți la nivel global. Soția mea și cu mine vă transmitem cu mare plăcere cele mai bune urări dumneavoastră și tuturor românilor pentru anul care urmează.”, a transmis Regele Charles. Ce mesaj a transmis Maia Sandu, de Ziua Națională a României