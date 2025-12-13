Din primele informații, ambele femei ar fi consumat conserve, însă nu același fel de conserve. La una dintre ele la domiciliu nu au fost găsite conserve, dar se presupune că aceea ar fi fost cauza îmbolnăvirii.

La cealaltă pacientă acasă au fost găsite mai multe conserve, printre care zacuscă făcută de casă, dar și conserve din pește. În cazul acesteia, prognosticul medicilor este rezervat, pentru că nu se știe în urmă cu cât timp ar fi consumat alimentele contaminate.

În Vrancea nu mai fusese depistat un caz de botulism de circa 6 ani, potrivit TVR Info.