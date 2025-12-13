Două femei din Vrancea, internate în stare gravă cu diagnosticul de botulism

Conservele sunt cea mai frecventă sursă de infestare
Anchetă epidemiologică în Vrancea! Totul după ce două femei, în vârstă de 56 și respectiv 67 de ani au ajuns la terapie intensivă cu botulism. Pacientele ar fi consumat mâncare la conservă. 

Din primele informații, ambele femei ar fi consumat conserve, însă nu același fel de conserve. La una dintre ele la domiciliu nu au fost găsite conserve, dar se presupune că aceea ar fi fost cauza îmbolnăvirii.

La cealaltă pacientă acasă au fost găsite mai multe conserve, printre care zacuscă făcută de casă, dar și conserve din pește. În cazul acesteia, prognosticul medicilor este rezervat, pentru că nu se știe în urmă cu cât timp ar fi consumat alimentele contaminate.

În Vrancea nu mai fusese depistat un caz de botulism de circa 6 ani, potrivit TVR Info.