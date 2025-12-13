Potrivit unui mesaj publicat pe platforma X de Fundația Narges Mohammadi, femeia a fost arestată violent de către forțele de securitate și poliție în timpul unui eveniment de omagiere a lui Khosrow Alikordi, un avocat decedat săptămâna trecută.

În vârstă de 53 de ani, Narges Mohammadi a fost recompensată cu Nobelul pentru pace în 2023 pentru „lupta sa contra oprimării femeilor în Iran și pentru promovarea drepturilor omului și a libertății pentru toți”. Din decembrie anul trecut ea se afla în libertate provizorie, din motive de sănătate.

Alte cel puțin opt persoane au fost arestate împreună cu Narges Mohammadi, dintre care o celebră activistă, Sepideh Gholian, alături de care laureata Nobel fusese în detenție în trecut.