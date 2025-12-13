Accident spectaculos la Constanța. au fost implicate patru autoturisme - FOTO/VIDEO

Accident spctaculos, sâmbătă dimineață, la Constanța. Patru autoturisme s-au ciocnit, iar daunele sunt majore. Din fericire, nu au fost victime.

Accidentul s-a produs în jurul orei 04.00, înn  zona unui club din Constanța.

În urma evenimentului a rezultat o victimă, conștientă și cooperantă.

La fața locului au intervenit Detașamentul Fripis, cu o autospecială ASAS, și un echipaj SMURD B2, care acordă îngrijiri medicale victimei. 

Potrivit ISU Dobrogea, victima a refuzat transportul la spital. 

 