Blonda lui Coldea rupe tăcerea! Marina Pandarof a recunoscut fără ezitare că s-a încercat ascunderea dosarului de trafic de droguri în care apare și spune că totul a ieșit la lumină abia la presiunile Ancăi Alexandrescu. Potrivit surselor, miza reală ar fi fost alta: protejarea unui fost director la compania de apă din Slatina. Pe de altă parte, Pandarof admite că a plătit pentru droguri, însă neagă că ar fi prietenă cu Florian Coldea. Într-o reacție pentru Realitatea PLUS, aceasta a precizat că nu poate răspunde unor întrebări „bazate pe o serie de presupuneri”.