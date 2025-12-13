Accidentul s-a produs în jurul orei 04.00, înn zona unui club din Constanța.
În urma evenimentului a rezultat o victimă, conștientă și cooperantă.
La fața locului au intervenit Detașamentul Fripis, cu o autospecială ASAS, și un echipaj SMURD B2, care acordă îngrijiri medicale victimei.
Potrivit ISU Dobrogea, victima a refuzat transportul la spital.
În urma evenimentului a rezultat o victimă, conștientă și cooperantă.
La fața locului au intervenit Detașamentul Fripis, cu o autospecială ASAS, și un echipaj SMURD B2, care acordă îngrijiri medicale victimei.
Potrivit ISU Dobrogea, victima a refuzat transportul la spital.