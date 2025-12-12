Mai mult decât atât, Toni Neacșu a declarat că situația actuală este asemănătoare cu cea de pe vremea lui Traian Băsescu, în care binomul Coldea-Kovesi domina justiția românească.

Fost judecător CSM: „Magistrații se lasă folosiți!”

„Mie mi-e teamă că încep să se joace cu focul din ce în ce mai mult și regret că cei din justiție se lasă, pur și simplu, folosiți într-o direcție sau alta pentru că văd că sunt foarte multe partide politice și mulți politicieni care încearcă să instrumentalizeze, în interesul lor personal, ceea ce se întâmplă, efectiv, în sistemul judiciar.

Avem câțiva judecători care, pur și simplu, afirmă...fac niște afirmații cu privire la modalitatea administrativă în care se constituiau completele de judecată, respectiv, erau scoși din acele complete într-o metodă nelegală. Asta e o chestie punctuală care poate fi verificată și va trebui să fie verificată de inspecția judiciară. Dacă se va dovedi ca este adevărat, cu siguranță, se vor antrena răspunderi disciplinare.

S-au extins lucrurile atât de mult că am ajuns să mă simt cu foarte foarte mulți ani, în urmă, când asistam la lupte similare, în interiorul justiției, de stăpânire efectiv a cheilor puterii de acolo.

Adică conducerea CSM, conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, Conducerea Inspecției Judiciare, pentru că cine deține aceste chei, ne-a învățat domnul președinte Traian Băsescu, deține controlul asupra justiției. Și cred că aici trebuie să fim noi foarte atenți și să privim cu circumspecție implicarea politicienilor...sau doar de USR...care propune modificări ale legilor justiției, în momentul de față și demisii ... la vârful Înaltei Curți de Casație sau la vârful Direcției Naționale Anticorupție.”, a declarat Toni Neacșu.