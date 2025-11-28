„Ionuț Moșteanu nu va pleca singur, pentru asta trebuie onoare (nu neapărat militară). USR nu îi va retrage sprijinul politic în ședința conducerii de astăzi, dimpotrivă îl vor lua în brațe.”, a declarat Toni Neacșu.

Potrivit acestuia, partidul ar fi decis deja linia de comunicare pentru a-l susține pe ministru.

„Punctajul de comunicare al partidului pentru astăzi e simplu: Moșteanu a destructurat o rețea de mită de milioane la Ministerul Apărării și pentru asta a ajuns o victimă a rețelelor mafiote care vor sa controleze banii din SAFE. Moșteanu e un erou care refuză 1 milion de euro, iar singura garanție că alții nu îi vor primi e să rămână în Guvern. În spate e PSD-ul, care are impostorii lui (amintim de Ciolacu, Negoiță, Pandele).”, a mai spus Neacșu.

El susține că premierul Ilie Bolojan nu îl poate remania pe Moșteanu „decât prin presiunea unei moțiuni simple, votată și de PSD chiar săptămâna viitoare, înaintea alegerilor din București”.

Totuși, juristul consideră că USR va încerca să închidă rapid scandalul pentru a evita efectele negative în campania electorală.

„Moțiunea simplă admisă nu e obligatorie prin ea însăși dar USR nu își permite să prelungească scandalul în media înaintea acestor alegeri, și-ar dori ca week-endul prelungit cu ziua națională (când ministrul apărării trebuie să se afișeze public totuși, să primească onorurile militare) să pună capac pe discuție.”, a declarat Toni Neacșu.